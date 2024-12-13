جورجينا جريئة.. 20 صورة للنجمات بفساتين ضيقة في مهرجان البحر الأحمر

بعد خسارة وزنها.. شيماء سيف بإطلالة جذابة في ختام مهرجان البحر الأحمر

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت العديد من نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن الساحرة على السجادة الحمراء في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، ولكن، أطلت بعضهن بفساتين ضيقة وملفتة نستعرضها في هذا التقرير.

نادية الجندي

تألقت الفنانة نادية الجندي بفستان بنقشة التايجر منسدل على الجسم، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الأكتاف.

أمينة خليل

ظهرت الفنانة أمينة خليل بفستان ضيق باللون البني ونسقت معه حزام عند منطقة الخصر بنفس اللون، مع وضع مكياج بسيط يتناسب مع إطلالتها.

صبا مبارك

ارتدت الفنانة صبا مبارك فستانا طويلا باللون الأحمر الناري بقصة لامعة، مع تصفيفة شعر مرفوعة لأعلى.

جورجينا

كما أطلت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز بفستان ضيق وجريء دون بطانة باللون الأخضر مرصع بالكريستال، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.