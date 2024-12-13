لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

جورجينا جريئة.. 20 صورة للنجمات بفساتين ضيقة في مهرجان البحر الأحمر

03:32 م الجمعة 13 ديسمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    نادية الجندي (4)
  • عرض 20 صورة
    نادية الجندي (3)
  • عرض 20 صورة
    نادية الجندي (2)
  • عرض 20 صورة
    نادية الجندي (1)
  • عرض 20 صورة
    نادية الجندي
  • عرض 20 صورة
    نادية الجندي
  • عرض 20 صورة
    الفنانة أمينة خليل من مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 20 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 20 صورة
    أمينة خليل البحر الأحمر
  • عرض 20 صورة
    إطلالة أمينة خليل بفستان بيج
  • عرض 20 صورة
    اطلالة جورجينا (6)
  • عرض 20 صورة
    اطلالة جورجينا (2)
  • عرض 20 صورة
    اطلالة جورجينا (10)
  • عرض 20 صورة
    جورجينا تخطف الأنظار على السجادة الحمراء
  • عرض 20 صورة
    اطلالة جورجينا (4)
  • عرض 20 صورة
    صبا مبارك تتألق في مهرجان البحر الأحمر (1)
  • عرض 20 صورة
    صبا مبارك تتألق في مهرجان البحر الأحمر (2)
  • عرض 20 صورة
    صبا مبارك تتألق في مهرجان البحر الأحمر (3)
  • عرض 20 صورة
    اطلالة جورجينا (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت العديد من نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن الساحرة على السجادة الحمراء في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، ولكن، أطلت بعضهن بفساتين ضيقة وملفتة نستعرضها في هذا التقرير.

نادية الجندي

تألقت الفنانة نادية الجندي بفستان بنقشة التايجر منسدل على الجسم، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الأكتاف.

أمينة خليل

ظهرت الفنانة أمينة خليل بفستان ضيق باللون البني ونسقت معه حزام عند منطقة الخصر بنفس اللون، مع وضع مكياج بسيط يتناسب مع إطلالتها.

صبا مبارك

ارتدت الفنانة صبا مبارك فستانا طويلا باللون الأحمر الناري بقصة لامعة، مع تصفيفة شعر مرفوعة لأعلى.

جورجينا

كما أطلت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز بفستان ضيق وجريء دون بطانة باللون الأخضر مرصع بالكريستال، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

جورجينا جريئة 0 صورة للنجمات بفساتين ضيقة مهرجان البحر الأحمر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أروي جودة بفستان ملكي.. 16 صورة لفساتين بقصة الأميرات في مهرجان البحر الأحمر

إعلان

إعلان