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ناهد السباعي بإطلالة جريئة في ختام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

11:26 م الخميس 12 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ناهد السباعي
  • عرض 4 صورة
    ناهد السباعي
  • عرض 4 صورة
    ناهد السباعي
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كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة ناهد السباعي في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بالسعودية، بإطلالة جريئة.

ارتدت ناهد فستانا منفوشا من أسفل باللون "الفيروزي" بقصة الكب.

واختارت وضع مكياج بدرجات الألوان الترابية، وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

وتختتم اليوم الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، وسط حضور عدد من نجوم ونجمات الفن من مختلف أنحاء العالم.

ناهد السباعي مهرجان البحر الأحمر السينمائي إطلالة ناهد السباعي
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