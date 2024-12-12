ناهد السباعي بإطلالة جريئة في ختام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

أحمد داش بإطلالة غير تقليدية في ختام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة ناهد السباعي في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بالسعودية، بإطلالة جريئة.

ارتدت ناهد فستانا منفوشا من أسفل باللون "الفيروزي" بقصة الكب.

واختارت وضع مكياج بدرجات الألوان الترابية، وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

وتختتم اليوم الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، وسط حضور عدد من نجوم ونجمات الفن من مختلف أنحاء العالم.