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درة ساحرة ومي عمرو جريئة.. 24 صورة لإطلالات ختام مهرجان البحر الأحمر

09:15 م الخميس 12 ديسمبر 2024
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    مايان السيد
  • عرض 24 صورة
    درة
  • عرض 24 صورة
    مايان السيد
  • عرض 24 صورة
    مي عمر
  • عرض 24 صورة
    درة
  • عرض 24 صورة
    درة
  • عرض 24 صورة
    مايان السيد
  • عرض 24 صورة
    ماجد المصري
  • عرض 24 صورة
    درة
  • عرض 24 صورة
    مي عمر
  • عرض 24 صورة
    احمد داش
  • عرض 24 صورة
    درة
  • عرض 24 صورة
    أحمد حاتم
  • عرض 24 صورة
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  • عرض 24 صورة
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  • عرض 24 صورة
    جميلة عوض
  • عرض 24 صورة
    هالة سرحان
  • عرض 24 صورة
    جميلة عوض
  • عرض 24 صورة
    توبا
  • عرض 24 صورة
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  • عرض 24 صورة
    امير كرارة
  • عرض 24 صورة
    جميلة عوض
  • عرض 24 صورة
    نور النبوي
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كتبت- أسماء مرسي:

حرص نجوم ونجمات الفن على الظهور بإطلالات جذابة وأنيقة خطفت الأنظار خلال حضورهن حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة.

حيث تألقت الفنانة مي عمر بفستان باللون الرصاصي بقصة الميرميد، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

كما ظهرت الفنانة الشابة مايان السيد بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأصفر، مزود بفتحة ساق جريئة، وبمكياج بدرجات النيود.

وأطلت الفنانة درة بفستان ساحر مرتدية فستان طويل باللون البينك الفاتح وبقصة الحب ومزينا بالتطريزات.

وتألقت الفنانة جميلة عوض بإطلالة كالأميرات، إذ ارتدت فستانا باللون الأسود منفوشا من أسفل.

وظهر الفنان ظافر عابدين بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص بنفس اللون.

بينما ارتدى الفنان ماجد المصري بدلة كلاسيكية باللون الأسود ، ونسق أسفلها قميص أبيض ورابطة عنق سوداء.

وتألق الفنان أحمد حاتم بجاكيت أنيق باللون الأبيض، ونسق أسفله قميص بنفس اللون ورابطة عنق سوداء.

لذا، في الألبوم المرفق بالأعلى 24 صورة لأبرز إطلالات نجوم الفن في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

درة اطلالات الفنانات أحمد حاتم ماجد المصري مايان السيد ختام البحر الاحمر
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