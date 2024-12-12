الأمريكية فيولا ديفيس تتألق بإطلالة جذابة في مهرجان البحر الأحمر

أحمد داش بإطلالة غير تقليدية في ختام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

كتب- أحمد الضبع

تألقت الممثلة والمنتجة الأمريكية فيولا ديفيس، منذ صعودها السجادة الحمراء، بإطلالة بيضاء خطفت الأضواء.

واعتمدت النجمة الحاصلة على جائزة أوسكار وجائزة إيمي، في إطلالتها على ارتداء بدلة بيضاء.

وظهرت فيولا ديفيس بإطلالة جذابة، جعلتها تبدوا مختلفة تمامًا وأعطت لها ظهورًا مميزًا.

وتختتم مساء اليوم الخميس الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، وسط حضور عدد من نجوم ونجمات الفن من مختلف أنحاء العالم.