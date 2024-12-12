بإطلالة كب لامعة بريانكا شوبرا في ختام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

أحمد داش بإطلالة غير تقليدية في ختام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

كتبت- نرمين ضيف الله :

ظهرت الفنانة بريانكا شوبرا في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بالسعودية، بإطلالة لامعة كب.

ارتدت بريانكا فستانا طويلا باللون الفضي الكب وبفتحة ساق جريئة.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من كوليه، وأقراط طويلة.

واختارت وضع مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وتختتم اليوم الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، وسط حضور عدد من نجوم ونجمات الفن من مختلف أنحاء العالم.

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