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اللبنانية ماغي بو غصن بإطلالة تُظهر أنوثتها في مهرجان البحر الأحمر

07:58 م الخميس 12 ديسمبر 2024
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كتب- أحمد الضبع

خطفت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن، الأنظار بإطلالة جذابة في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية.

واختارت ماغي بو غصن إطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانًا أسود، زُين بقماشة برتقالية من منطقة الوسط وحتى أسفل الفستان.

وبدت بو غصن متألقة بالإطلالة المتناسقة التي أظهرت أنوثتها وقوامها الرشيق

وتختتم مساء اليوم الخميس الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، وسط حضور عدد من نجوم ونجمات الفن من مختلف أنحاء العالم.

ماغي بو غصن
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