إطلالة ذهبية للنجمة سارة جيسيكا باركر في ختام البحر الأحمر السينمائي

أحمد داش بإطلالة غير تقليدية في ختام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

نورهان ربيع

تمكنت النجمة سارة جيسيكا باركر من خطف أنظار الحاضرين في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وذلك عقب ظهورها على السجادة الحمراء في الحفل الختامي للمهرجان.

وارتدت باركر فستان طويل من القماش اللامع ذو ألوان مدرجة وتجمع بين الفضي والذهبي، وأكملت إطلالتها بحقيبة لامعة أيضا وبنية اللون، واختارت قصة شعر بسيطة، اذ جعلت شعرها كله ينسدل على كتف واحد فقط.

وتتختم مساء اليوم الخميس الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، وسط حضور عدد من نجوم ونجمات الفن من مختلف أنحاء العالم.