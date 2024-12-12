أحمد حاتم يتألق بإطلالة غريبة في مهرجان البحر الأحمر

كتب- أحمد الضبع:

ظهر الفان أحمد حاتم، على السجادة الحمراء، في حفل ختام فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بشكلٍ مختلف عن المعتاد.

وارتدى "حاتم" قميصًا أبيض، وبنطال أسود، نسقهما مع كرافات أسود، ما جعله يبدو متألقا.

وبدت إطلالة أحمد حاتم غريبة وخارجة عن المألوف في المهرجانات الدولية، التي يحرص فيها النجوم من الرجال على الظهور بشكل كلاسيكي.

وتختتم مساء اليوم الخميس الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، وسط حضور عدد من نجوم ونجمات الفن من مختلف أنحاء العالم.