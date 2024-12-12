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المخرج العالمي سبايك لي بإطلالة كلاسيكية في مهرجان البحر الأحمر

07:53 م الخميس 12 ديسمبر 2024
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كتب- أحمد الضبع

تألق المخرج الأمريكي العالمي سبايك لي، بإطلالة كلاسيكية على السجادة الحمراء، في حفل ختام فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وارتدى سبايك لي بدلة سوداء، نسقها مع قبعة سوداء، ونظارة بيضاء، جعلته يبدو مختلفا عن الآخرين.

وتختتم مساء اليوم الخميس الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، وسط حضور عدد من نجوم ونجمات الفن من مختلف أنحاء العالم.

سبايك لي
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