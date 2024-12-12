المخرج العالمي سبايك لي بإطلالة كلاسيكية في مهرجان البحر الأحمر

أحمد داش بإطلالة غير تقليدية في ختام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

كتب- أحمد الضبع

تألق المخرج الأمريكي العالمي سبايك لي، بإطلالة كلاسيكية على السجادة الحمراء، في حفل ختام فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وارتدى سبايك لي بدلة سوداء، نسقها مع قبعة سوداء، ونظارة بيضاء، جعلته يبدو مختلفا عن الآخرين.

وتختتم مساء اليوم الخميس الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، وسط حضور عدد من نجوم ونجمات الفن من مختلف أنحاء العالم.