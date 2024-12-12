بإطلالة جذابة.. هالة سرحان تتألق في ختام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الإعلامية هالة سرحان في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بالسعودية، بإطلالة جذابة.

ارتدت هالة فستانا طويلا باللون الأسود، ونسقت أعلاه اسكارف باللون الفوشيا.

واختارت وضع مكياجا ناعما، وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

وتختتم اليوم الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، وسط حضور عدد من نجوم ونجمات الفن من مختلف أنحاء العالم.