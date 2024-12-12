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خطفت الأنظار.. إطلالة ساحرة للممثلة التركية توبا في ختام مهرجان البحر الأحمر

07:45 م الخميس 12 ديسمبر 2024
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كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة التركية توبا بويوك في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بالسعودية، بإطلالة ساحرة.

ارتدت توبا فستانا طويلا باللون الأسود من خامة المخمل برقبة عالية.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من كوليه، وأقراط طويلة.

واختارت وضع مكياجا ناعما، وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

وتختتم اليوم الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، وسط حضور عدد من نجوم ونجمات الفن من مختلف أنحاء العالم.

توبا بويوك
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