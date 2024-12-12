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فستانها بـ 70 ألف جنيه.. مي كساب بإطلالة مبهرة من فؤاد سركيس في أحدث ظهور لها

07:15 م الخميس 12 ديسمبر 2024
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    مي كساب بالأزرق في بوليود بالعربي (8)
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    مي كساب بالأزرق في بوليود بالعربي (6)
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    مي كساب بالأزرق في بوليود بالعربي (7)
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كتبت- أميرة حلمي:

ظهرت الفنانة مي كساب بإطلالة أنيقة في حفل بوليوود بالعربي بفستان من تصميم المصمم اللبناني فؤاد سركيس.

يتميز الفستان بقصته غير المتماثلة وتصميمه الميرميد (حورية البحر) مع شق جانبي طويل.

الفستان باللون الأزرق من قماش الشيفون اللامع، مما أضفى عليه لمسة فاخرة، وجاء مع ذيل يمتد بشكل دراماتيكي ليبرز أناقة التصميم.

تميز الفستان بتطريزات براقة من الأحجار اللامعة والتطريزات، مما جعله خيارًا مثاليًا للمناسبات الراقية.

سعر الفستان:

يبلغ سعر الفستان على موقع البيع 69,662 جنيه.

مي كساب حفل بوليوود بالعربي إطلالة مي كساب المصمم اللبناني فؤاد سركيس
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