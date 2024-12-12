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باربي المهرجان.. درة بإطلالة جذابة في ختام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

06:49 م الخميس 12 ديسمبر 2024
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كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة درة في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بالسعودية، بإطلالة جذابة.

ارتدت درة فستانا طويلا باللون البينك بقصة "الكب" ومزينا بالتطريزات والتل من أسفل.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من كوليه، وأقراط طويلة.

واختارت وضع مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

وتختتم اليوم الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، وسط حضور عدد من نجوم ونجمات الفن من مختلف أنحاء العالم.

درة مهرجان البحر الأحمر السينمائي السعودية إطلالة
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