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دون بطانة ومكشوفة.. أجرأ إطلالات النجمات في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

08:00 م الخميس 12 ديسمبر 2024
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    ناهد السباعي بإطلالة جريئة في سابع أيام مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 14 صورة
    ناهد السباعي
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    هنا شيحة
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    نادين نسيب نجيم (
  • عرض 14 صورة
    ناهد السباعي مكياج بدرجات النيود
  • عرض 14 صورة
    ناهد السباعي
  • عرض 14 صورة
    نادين نجيم بفستان جريء
  • عرض 14 صورة
    نادين نجيم
  • عرض 14 صورة
    نادين نسيب نجيم
  • عرض 14 صورة
    إطلالة هنا شيحة
  • عرض 14 صورة
    هنا شيحة تخطف الأنظار في مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 14 صورة
    هنا شيحة بإطلالة جريئة
  • عرض 14 صورة
    فستان هنا شيحة
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كتبت- أسماء مرسي:

حرصت نجمات الفن على الظهور بإطلالات أنيقة وجذابة خلال حضورهن مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة.

وبالرغم من ذلك ظهرت بعض النجمات بإطلالات جريئة على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي، نستعرض لكم أبرزها في هذا التقرير.

ناهد السباعي

ظهرت الفنانة ناهد السباعي بفستان أسود جريء، واختارت وضع مكياج بدرجات النيود وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

نادين نجيم

أطلت الفنانة نادين نجيم بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا مزيج من اللونين الأسود والذهبي مزود بفتحة ساق جريئة.

هنا شيحة

كما تألقت الفنانة هنا شيحة بفستان أسود بقصة الكب ومزود بفتحة ساق ، واختارت وضع مكياجا ناعما.

بسنت شوقي

أطلت الفنانة بسنت شوقي فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الذهبي، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

مي عمر

ارتدت الفنانة مي عمر فستانا طويلا باللون الذهبي اللامع، بصيحة الظهر المكشوف وفتحة الساق الجريئة.

جورجينا

وظهرت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز بفستان جريء دون بطانة باللون الأخضر مرصع بالكريستال، وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وأسورة.

صبا مبارك

بينما تألقت الفنانة صبا مبارك بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا ميتالك جريء باللون الفوشيا اللامع، مع وضع مكياج بدرجات الألوان الترابية.

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