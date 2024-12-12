مي عمر ساحرة وريا أبي راشد جذابة.. نجمات بإطلالات لامعة في مهرجان البحر الأحمر

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كتبت- أسماء مرسي:

حرصت نجمات الفن على الظهور بأفضل إطلالة خلال حضورهن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة.

واختارت بعض النجمات الظهور بفساتين لامعة على السجادة الحمراء لخطف أنظار الجميع.

مي عمر

أطلت الفنانة مي عمر بفستان طويل باللون الذهبي اللامع بصيحة الظهر المكشوف، واعتمدت مكياجا ناعما.

يسرا

كما ارتدت الفنانة يسرا فستانا طويلا باللون الموف الداكن بقصة واسعة، وبتسريحة شعر إنسيابية.

صبا مبارك

وظهرت الفنانة صبا مبارك بفستان ميتالك جري باللون الفوشيا، مزود بفتحة ساق جريئة.

ريا أبي راشد

وارتدت الإعلامية ريا أبي راشد فستانا طويلا باللون النبيتي، مع مكياجا قويا بدرجات الأحمر الناري.

أمينة خليل

أطلت الفنانة أمينة خليل بفستان طويل بقصة ضيقة باللون الأخضر اللامع مزود بحزام عند منطقة الخصر، ومكياجا بدرجات الألوان الترابية.

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