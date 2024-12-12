غير تقليدية وجذابة.. أبرز إطلالات النجوم الرجال في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

أحلى إطلالة في المهرجان.. درة تتألق في سابع أيام البحر الأحمر بالسعودية

فستان مي عمر غير مناسب.. ناقد موضة يعلق على إطلالات النجمات في البحر

كتبت- أسماء مرسي:

في الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي لفتت الأنظار إطلالات رجالية متنوعة وجذابة على السجادة الحمراء، حيث تألق العديد من نجوم الفن بإطلالات خطفت الأنظار.

في هذا الصدد، إليكم أجمل إطلالات نجوم الفن الرجال في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي:

محمد فراج

ارتدى الفنان محمد فرج بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها تيشرت وبنطلون بنفس اللون.

أحمد داش

ظهر الفنان أحمد داش بإطلالة غريبة، إذ ارتدى بدلة باللون الأبيض دون قميص.

كريم فهمي

كما اختار الفنان كريم فهمي الظهور بإطلالة جذابة، إذ ارتدى بدلة باللون الكحلي من خامة المخمل.

أحمد حلمي

وأطل الفنان أحمد حلمي مرتديا بدلة باللون الكحلي، ونسق أسفلها تيشرت باللون الأسود.

ماجد المصري

ارتدى الفنان ماجد المصري بدلة باللون الأبيض ونسق أسفلها قميص بنفس اللون وبنطلون أسود.

محمد سامي

كما تألق المخرج محمد سامي بإطلالة أنيقة، إذ ارتدى بدلة كلاسيكية باللون الأسود ونسق معها قميص أبيض ورابطة عنق سوداء.

ظافر عابدين

كما أطل الفنان ظافر عابدين ببدلة سوداء من خامة المخمل، ونسق معها حذاء بنفس اللون.

اقرأ أيضا:

بفتحة ساق جريئة.. 25 صورة لإطلالات النجمات في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

10 صور لـ أجرأ إطلالات افتتاح مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

ملكية وجذابة.. 20 صورة لإطلالات "محتشمة" في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

ياسمين صبري ساحرة وأروي جودة جذابة.. 25 صورة لـ أجمل إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

10 صور لـ أغرب إطلالة في افتتاح مهرجان البحر الأحمر بالسعودية