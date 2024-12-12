فستان مي عمر غير مناسب.. ناقد موضة يعلق على إطلالات النجمات في البحر الأحمر

كتبت- شيماء مرسي

شهدت فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، حضورا مميزا من النجمات، اللاتي تألقن بإطلالات متنوعة وجذابة.

وفيما يلي نرصد لكم تعليق ناقد الموضة اللبناني باتريك خليل على إطلالات النجمات عبر مقطع فيديو له بقناته الشخصية بمنصة يوتيوب.

مي عمر:

علق ناقد الموضة على إطلالة مي عمر قائلا: "الفستان بشكل عام مناسب لجسمها، ولكن من الأفضل ارتدائه في حفل تكريمها وليس خلال حضورها مهرجان.

توبا بويوك أوستون:

أطلت الممثلة التركية توبا بفستان مناسب لها، كما أن تسريحة الشعر والمكياج كانوا موفقين جدا.

ريا أبي راشد:

أشاد باتريك بإطلالة الإعلامية ريا أبي راشد، وأوضح أن لون الفستان الأحمر مناسب لبشرتها، ولكن تنسيق المجوهرات كان غير موفق.

أسيل عمران:

الفستان زاد من أنوثتها وجمالها على السجادة الحمراء، بالإضافة إلى أن تسريحة الشعر والمكياج كانوا موفقين.

نادية الجندي:

انتقد خليل إطلالة الفنانة نادية الجندي، ووصفها بأنها غير مناسبة لها إطلاقا.

ليلى علوي:

أشار ناقد الموضة أن إطلالة الفنانة ليلى علوي مناسبة لها جدا، كما أن إضافة الكريستال على منطقة الخصر زاد فستانها جاذبية.

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