مريم الخشت بفستان جذاب في سابع أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

فستان مبتذل وشفاف.. ناقد موضة ينتقد هذه الإطلالة في مهرجان البحر الأحمر

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة مريم الخشت في سابع أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بالسعودية، بإطلالة ناعمة.

تألقت مريم بفستان طويل باللون الأسود مزين بكارديجان قصير باللون النبيتي.

واختارت وضع مكياجا قويا يتناسب مع إطلالتها مع تسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء الخميس الماضي، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.