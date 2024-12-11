ناهد السباعي بإطلالة جريئة في سابع أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

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فستان مبتذل وشفاف.. ناقد موضة ينتقد هذه الإطلالة في مهرجان البحر الأحمر

كتبت- أسماء مرسي:

أطلت الفنانة ناهد السباعي في سابع أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بالسعودية، بإطلالة جريئة.

ارتدت ناهد فستانا باللون الأسود، مزود بفتحة ساق جريئة أحد الجانبين.

واعتمدت مكياج بدرجات النيود، مع تصفيفة شعر مرفوعة لأعلى.

وزينت إطلالتها بارتداء كوليه وحلق وأسورة.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء الخميس الماضي، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.