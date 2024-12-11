لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بالأحمر الناري.. ريا أبي راشد تتألق في سابع أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

06:42 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ريا أبي راشد
  • عرض 4 صورة
    ريا أبي راشد بإطلالة جذابة في سابع أيام مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 4 صورة
    إطلالة ريا أبي راشد في سابع أيام مهرجان البحر الأحمر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الإعلامية ريا أبي راشد في سابع أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بالسعودية، بإطلالة جذابة.

ارتدت ريا فستانا باللون الأحمر الناري، ونسقت معه حزام أسود عند منطقة الخصر.

واعتمدت مكياجا ناعما، مع تصفيفة شعر منسدلة على الجانبين.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء الخميس الماضي، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

ريا أبي راشد بالأحمر الناري سابع أيام مهرجان البحر الأحمر ريا أبي راشد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أحدث فساتين السهرة المحتشمة والفساتين النسائية القطنية لعام 2025

إعلان

إعلان

قبل البدء.. شركة بيراميدز تعلن وقف إنتاج إطارات السيارات: أمر خارج عن إرادتنا
المركزي: مد الإعفاء من رسوم التحويل عبر إنستا باي والإنترنت والموبايل البنكي 3 أشهر
الطقس الآن.. الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية شمالًا تمتد خفيفة إلى القاهرة