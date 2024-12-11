بالأحمر الناري.. ريا أبي راشد تتألق في سابع أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

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كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الإعلامية ريا أبي راشد في سابع أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بالسعودية، بإطلالة جذابة.

ارتدت ريا فستانا باللون الأحمر الناري، ونسقت معه حزام أسود عند منطقة الخصر.

واعتمدت مكياجا ناعما، مع تصفيفة شعر منسدلة على الجانبين.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء الخميس الماضي، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.