جمال وجاذبية.. ياسمين صبري بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها
06:38 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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كتبت- أسماء مرسي:
شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها عدة صور جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من زيارتها لأبو ظبي.
أطلت ياسمين بإطلالة جذابة، إذ ارتدت قميص أبيض مع بنطلون جينز فاتح.
ونسقت أسفله حقيبة يد باللون الفوشيا.
واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما.
وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق وأسورة.
ودائما ما تعتاد ياسمين على خطف أنظار الجميع بإطلالتها المتنوعة والأنيقة.
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