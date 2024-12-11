أجمل فستان لبسته.. ناقد موضة يشيد بإطلالة ميس حمدان في مهرجان ضيافة

يمكنها الاستغناء عن هذه القطعة في الفستان.. 10 صور لإطلالة مي عمر

كتبت- أسماء مرسي:

أشاد خليل باتريك، ناقد الموضة اللبناني، بإطلالة الفنانة ميس حمدان خلال فعاليات مهرجان ضيافة، واصفا إياها بأنها من أجمل الإطلالات التي ظهرت بها مؤخرا.

وأشار "باتريك" عبر مقطع فيديو على قناته الشخصية بمنصة "يوتيوب" إلى أن قصة الفستان، رغم أنها تقليدية، إلا أن إضافة طبقة من الدانتيل في المنتصف قد أعطت الفستان لمسة من الجاذبية.

كما أثنى على مدى ملاءمة الفستان لجسم الفنانة.