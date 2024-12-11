لابسه لحاف سرير.. ناقد موضة يكشف أسوأ إطلالات النجمات في مهرجان البحر الأحمر

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت العديد من نجمات الفن بإطلالتهن على السجادة الحمراء في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بالسعودية، إلا أن جاءت بعض الإطلالات سيئة وكارثية.

في هذا الصدد، كشف ناقد الموضة اللبناني خليل باتريك عن أسوأ إطلالات النجمات في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وذلك عبر قناته الرسمية بمنصة "يوتيوب".

منى زكي.. ميرميد فاشل

انتقد باتريك خليل تصميم فستان الفنانة منى زكي، واصفا قصة الميرميد والريش الزائد من أسفل بأنه غير مناسب لها، مؤكدا أنه قصر من طولها وأفسد شكل جسمها.

أمينة خليل.. نيود باهت

بالرغم من إشادته بالخامة والتصميم الجيد لفستان أمينة خليل، إلا أن باتريك اعتبر أن اللون النيود الذي اختارته لم يكن موفقا، حيث منحه مظهرا باهتا وغير ملائم لبشرتها ولملامح وجهها.

هنا شيحة.. لحاف سرير على السجادة الحمراء

وصف باتريك فستان هنا شيحة بأنه "غريب ومثير للجدل"، مشيرا إلى أن تصميمه يشبه "لحاف السرير"، ما أثر سلبا على إطلالتها بشكل عام.

مي عمر.. طول أكتاف مزعج

أشاد باتريك بفستان مي عمر ووصفه بأنه "حلو"، إلا أنه أشار إلى أن طول الأكتاف في الفستان لا يتناسب مع طول قامتها، مؤكدا أنه كان سيبدو أفضل على شخص أطول.