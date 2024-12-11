فستان مبتذل وشفاف.. ناقد موضة ينتقد هذه الإطلالة في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

كتبت- أسماء مرسي:

أثارت إطلالة عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز في حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، كشف الناقد اللبناني الشهير باتريك خليل عن رأيه في هذه الإطلالة عبر قناته على "يوتيوب".

وصف "خليل" فستان جورجينا بأنه "مثير للجدل ومبتذل"، مشيرا إلى أن خامته تشبه إلى حد كبير خامة المايوه، وأن تصميمه الضيق والشفاف يبرز تفاصيل جسدها بشكل كبير.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.