ناقد موضة يعلق على إطلالة يسرا في مهرجان البحر الأحمر.. 10 صور

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فستان مبتذل وشفاف.. ناقد موضة ينتقد هذه الإطلالة في مهرجان البحر الأحمر

كتبت- أسماء مرسي:

أشاد الناقد اللبناني الشهير باتريك خليل بإطلالة الفنانة يسرا في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة.

وفي تعليق له عبر قناته على "يوتيوب"، وصف خليل إطلالة يسرا بأنها "مناسبة جدا لشكل جسمها"، والتطريز الرائع للفستان الذي يبرز أنوثتها.

كما أشار إلى أن المجوهرات والمكياج وقصة الشعر كانوا موفقين للغاية مع بشرة الفنانة يسرا.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.