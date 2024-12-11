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ناقد موضة يعلق على إطلالة يسرا في مهرجان البحر الأحمر.. 10 صور

06:30 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    يسرا متالقة
  • عرض 10 صورة
    اطلالة يسرا
  • عرض 10 صورة
    فستان يسرا
  • عرض 10 صورة
    يسرا
  • عرض 10 صورة
    المجوهرات والمكياج وقصة الشعر كانوا موفقين للغاية مع بشرة الفنانة يسرا.
  • عرض 10 صورة
    التطريز الرائع للفستان الذي يبرز أنوثتها.
  • عرض 10 صورة
    إطلالة يسرا بأنها "مناسبة جدا لشكل جسمها"، والتطريز الرائع للفستان الذي يبرز أنوثتها.
  • عرض 10 صورة
    يسرا في البحر الاحمر
  • عرض 10 صورة
    يسرا تخطف الانظار
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كتبت- أسماء مرسي:

أشاد الناقد اللبناني الشهير باتريك خليل بإطلالة الفنانة يسرا في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة.

وفي تعليق له عبر قناته على "يوتيوب"، وصف خليل إطلالة يسرا بأنها "مناسبة جدا لشكل جسمها"، والتطريز الرائع للفستان الذي يبرز أنوثتها.

كما أشار إلى أن المجوهرات والمكياج وقصة الشعر كانوا موفقين للغاية مع بشرة الفنانة يسرا.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

يسرا اطلالة يسرا الفنانة يسرا مهرجان البحر الاحمر
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