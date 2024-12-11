الفستان مش حلو عليها.. خبير ينتقد إطلالة أمينة خليل في مهرجان البحر الأحمر

"لابسه لحاف سرير".. ناقد موضة يعلق على إطلالة فنانة شهيرة في مهرجان

يمكنها الاستغناء عن هذه القطعة في الفستان.. 10 صور لإطلالة مي عمر

كتبت- أسماء مرسي:

انتقد خبير الموضة اللبناني الشهير باتريك خليل عبر قناته على "يوتيوب" إطلالة الفنانة أمينة خليل في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، مشيرا بأنها غير موفقة.

وبرغم الإشادة بالخامة والتصميم الجيد للفستان الذي ارتدته أمينة، إلا أن خليل اعتبر أن اللون النيود الذي اختارته لم يكن موفقا.

وأوضح الناقد أن هذا اللون، رغم أنه من الألوان الرائجة، إلا أنه منح أمينة مظهرا باهتا وغير ملائم لبشرتها ولملامح وجهها.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء الخميس الماضي، حيث تنطلق دورته الرابعة التي سستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.