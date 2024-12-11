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"لابسه لحاف سرير".. ناقد موضة يعلق على إطلالة فنانة شهيرة في مهرجان البحر الأحمر - 10 صور

03:45 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    هنا شيحة بالاسود
  • عرض 10 صورة
    اطلالة هنا شيحة
  • عرض 10 صورة
    فستان هنا شيحة
  • عرض 10 صورة
    هنا شيحة
  • عرض 10 صورة
    هنا شيحة
  • عرض 10 صورة
    هنا شيحة تتألق
  • عرض 10 صورة
    اطلالة هنا
  • عرض 10 صورة
    فستان هنا
  • عرض 10 صورة
    "لابسه لحاف سرير".. ناقد موضة يعلق على إطلالة فنانة شهيرة في مهرجان البحر الأحمر - 10 صور
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كتبت- أسماء مرسي:

وصف ناقد الموضة اللبناني خليل باتريك في مقطع فيديو نشره عبر قناته على "يوتيوب" فستان الفنانة هنا شيحة في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بأنه "غريب ومثير للجدل"، مشيرا إلى أن تصميمه يشبه "لحاف السرير"، ما أثر سلبا على إطلالتها بشكل عام.

وأشار الناقد إلى أن اختيار ألوان داكنة للفستان، مثل الأسود بالكامل، كان يضفي عليها طابعا أكثر أناقة، معتبرا أن الجزء الأبيض المضاف إلى الفستان غير موفق.

إلا أنه أشاد باختيار هنا للشعر والمكياج والمجوهرات.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء الخميس الماضي، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

هنا شيحة اطلالة هنا شيحة فستان هنا شيحة مهرجان البحر الاحمر
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