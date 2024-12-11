"لابسه لحاف سرير".. ناقد موضة يعلق على إطلالة فنانة شهيرة في مهرجان البحر الأحمر - 10 صور

"قصر من طولها وأفسد شكل جسمها".. خبير ينتقد إطلالة هذه الفنانة في

كتبت- أسماء مرسي:

وصف ناقد الموضة اللبناني خليل باتريك في مقطع فيديو نشره عبر قناته على "يوتيوب" فستان الفنانة هنا شيحة في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بأنه "غريب ومثير للجدل"، مشيرا إلى أن تصميم الفستان يشبه "لحاف السرير"، ما أثر سلبا على إطلالتها بشكل عام.

وأشار الناقد إلى أن اختيار ألوان داكنة للفستان، مثل الأسود بالكامل، كان ليضفي عليها طابعا أكثر أناقة، معتبرا أن الجزء الأبيض المضاف إلى الفستان كان غير موفق.

إلا أنه أشاد باختيار هنا للشعر والمكياج والمجوهرات.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.