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10 صور لـ أجرأ إطلالة في المهرجان.. جورجينا بفستان صادم

05:30 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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كتبت- أسماء مرسي:

شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة تنوعا كبيرا في إطلالات النجمات، حيث تألقت بعضهن بأزياء ساحرة وأنيقة، بينما لفتت إطلالات أخرى الأنظار بطابعها الجريء والمبتكر.

وفي هذا السياق، رأى ناقد موضة اللبناني باتريك خليل أن عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز تستحق لقب

أجرأ إطلالة فى مهرجان البحر الأحمر بالسعودية، وذلك عبر فيديو له بقناته الشخصية بـ"يوتيوب".

وأوضح "خليل" فستان جورجينا بأنه "مثير للجدل ومبتزل"، مشيرا إلى أن خامته تشبه إلى حد كبير خامة المايوه، وأن تصميمه الضيق والشفاف يبرز تفاصيل جسدها بشكل كبير.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء الخميس الماضي، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

اطلالة جورجينا جورجينا فستان جورجينا مهرجان البحر الأحمر السينمائي إطلالات النجمات
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