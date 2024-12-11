أجمل إطلالة.. ناقد موضة يعلق على فستان ياسمين صبري في مهرجان البحر الأحمر

"قصر من طولها وأفسد شكل جسمها".. خبير ينتقد إطلالة هذه الفنانة في

كتبت- أسماء مرسي:

أشاد الناقد اللبناني الشهير باتريك خليل بإطلالة الفنانة ياسمين صبري خلال حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وفي تعليقه على الإطلالة عبر قناته الشخصية بمنصة "يوتيوب"، وصف خليل الفستان الذي ارتدته ياسمين بأنه "الأحلى الذي يمكن أن يليق بها"، مشيدا بتناسقه مع قوامها الرشيق.

وأضاف أن اللون الأحمر الذي اختارته ياسمين كان اختيارا موفقاً للغاية، حيث أبرز جمال بشرتها.

كما أثنى على التفاصيل في الفستان، وخاصة الورد التي زينته، معتبرا أنها أضافت لمسة من الجاذبية والأناقة للإطلالة، وجعلتها مميزة ومختلفة.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي سستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.