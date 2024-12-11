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"قصر من طولها وأفسد شكل جسمها".. خبير ينتقد إطلالة هذه الفنانة في مهرجان البحر الأحمر

03:25 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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    منى زكي واحمد حلمي
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    فستان منى زكي
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    اطلالة منى زكي
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    منى زكي
  • عرض 6 صورة
    "قصر من طولها وأفسد شكل جسمها".. خبير ينتقد إطلالة هذه الفنانة في مهرجان البحر الأحمر
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كتبت- أسماء مرسي:

علق ناقد الموضة اللبناني الشهير باتريك خليل عبر قناته على "يوتيوب" على إطلالة الفنانة منى زكي في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

أشاد خليل بلون الفستان الذي ارتدته منى، معتبرا أنه يتناسب مع لون بشرتها، إلا أنه انتقد تصميم الفستان، حيث رأى أن قصة الميرميد والريش الزائد من أسفل لم تكن مناسبة لها، بل قصر من طولها وأفسد شكل قوامها.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء الخميس الماضي، حيث تنطلق دورته الرابعة التي سستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

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