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ورد أوفر.. ناقد موضة يعلق على إطلالة ياسمين صبري في مهرجان البحر الأحمر

06:43 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    ناقد موضة يعلق على إطلالة ياسمين صبري في مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 9 صورة
    ناقد موضة يعلق على إطلالة ياسمين صبري
  • عرض 9 صورة
    ياسمين صبري بإطلالة جذابة وساحرة
  • عرض 9 صورة
    ياسمين صبري بفستان باللون النبيتي من المخمل
  • عرض 9 صورة
    ياسمين صبري
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    ياسمين صبري تخطف الأنظار
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    فستان ياسمين صبري
  • عرض 9 صورة
    فستان ياسمين صبري
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كتبت- شيماء مرسي:

علق ناقد الموضة اللبناني إيلى حنا على إطلالة الفنانة ياسمين صبري في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة.

وقال حنا خلال مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "اللون الأحمر الداكن مع قماش المخمل دائما مزيج جيد".

وأضاف إيلي أن تصميم الفستان بشكل عام جيد ومميز.

وانتقد حنا وجود الكثير من الورد في الفستان، لذا من الأفضل إزالته.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء الخميس الماضي.

يستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

ياسمين صبري فستان ياسمين صبري
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