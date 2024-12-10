ورد أوفر.. ناقد موضة يعلق على إطلالة ياسمين صبري في مهرجان البحر الأحمر

"ملاءة سرير".. ناقد موضة يعلق على إطلالة هذه الفنانة في مهرجان البحر

كتبت- شيماء مرسي:

علق ناقد الموضة اللبناني إيلى حنا على إطلالة الفنانة ياسمين صبري في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة.

وقال حنا خلال مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "اللون الأحمر الداكن مع قماش المخمل دائما مزيج جيد".

وأضاف إيلي أن تصميم الفستان بشكل عام جيد ومميز.

وانتقد حنا وجود الكثير من الورد في الفستان، لذا من الأفضل إزالته.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء الخميس الماضي.

يستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.