بفتحة ساق جريئة..20 صورة للنجمات في مهرجان البحر الأحمر
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كتبت- شيماء مرسي
تتزين السجادة الحمراء في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بإطلالات متنوعة وصيحات موضة معينة.
وظهرت بعض النجمات خلال حضورهن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بفساتين بصيحة فتحة الساق الجريئة.
وارتدت الفنانة نادين نجيم فستان طويل باللون البني مزينا بتطريزات باللون الأسود وبفتحة ساق جريئة.
وأطلت الفنانة هنا شيحة بفستان باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا.
وتألقت الفنانة صبا مبارك بفستان جريء باللون الفوشيا بصيحة الكم الواحد.
وظهرت الفنانة منى زكي بفستان طويل باللون الأسود ويتميز بإنه شفاف من عند منطقة الصدر.
كما تألقت الفنانة مي عمر بفستان طويل باللون الذهبي بقصة الكم الواحد وبصيحة الظهر المكشوف، ومزود بفتحة ساق جريئة.
وأطلت الفنانة هند صبري بفستان طويل باللون الأحمر الناري بصيحة الأوف شولدر ومزود بفتحة ساق جريئة، واختارت وضع مكياج بسيط يتناسب مع إطلالتها.
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