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بفتحة ساق جريئة..20 صورة للنجمات في مهرجان البحر الأحمر

07:15 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    إطلالة هند صبري
  • عرض 20 صورة
    صبا مبارك
  • عرض 20 صورة
    فستان مي عمر
  • عرض 20 صورة
    فستان هنا شيحة
  • عرض 20 صورة
    فستان هند صبري
  • عرض 20 صورة
    إطلالة مي عمر
  • عرض 20 صورة
    منى زكي بإطلالة جريئة
  • عرض 20 صورة
    مي عمر
  • عرض 20 صورة
    نادية الجندي ولبلبة وبوسي
  • عرض 20 صورة
    مي عمر بإطلالة جريئة
  • عرض 20 صورة
    نادية الجندي ونادين نجيم
  • عرض 20 صورة
    نجمات الفن
  • عرض 20 صورة
    إطلالة هنا شيحة
  • عرض 20 صورة
    هنا شيحة تخطف الأنظار في مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 20 صورة
    هنا شيحة
  • عرض 20 صورة
    هند صبري بفستان بفتحة ساق جريئة
  • عرض 20 صورة
    هند صبري
  • عرض 20 صورة
    هنا شيحة بإطلالة جريئة
  • عرض 20 صورة
    نادية الجندي ونادين نجيم وبوسي شلبي
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كتبت- شيماء مرسي

تتزين السجادة الحمراء في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بإطلالات متنوعة وصيحات موضة معينة.

وظهرت بعض النجمات خلال حضورهن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بفساتين بصيحة فتحة الساق الجريئة.

وارتدت الفنانة نادين نجيم فستان طويل باللون البني مزينا بتطريزات باللون الأسود وبفتحة ساق جريئة.

وأطلت الفنانة هنا شيحة بفستان باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا.

وتألقت الفنانة صبا مبارك بفستان جريء باللون الفوشيا بصيحة الكم الواحد.

وظهرت الفنانة منى زكي بفستان طويل باللون الأسود ويتميز بإنه شفاف من عند منطقة الصدر.

كما تألقت الفنانة مي عمر بفستان طويل باللون الذهبي بقصة الكم الواحد وبصيحة الظهر المكشوف، ومزود بفتحة ساق جريئة.

وأطلت الفنانة هند صبري بفستان طويل باللون الأحمر الناري بصيحة الأوف شولدر ومزود بفتحة ساق جريئة، واختارت وضع مكياج بسيط يتناسب مع إطلالتها.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي السجادة الحمراء نادين نجيم هنا شيحة صبا مبارك
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