جذابة ومحتشمة.. 25 صورة لأجمل إطلالات مهرجان البحر الأحمر
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كتبت- شيماء مرسي
اختارت بعض النجمات خلال حضورهن أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الظهور على الريد كاربت بتصميمات مميزة تتناسب معهن.
وتنوعت الإطلالات ما بين الفساتين الجذابة والجريئة وصيحة الظهر المكشوف وفتحة الساق.
وأيضا تنوعت الألوان أيضا ما بين اللون الأحمر الناري والأبيض والأسود والفوشيا.
وارتدت الفنانة أروى جودة فستان طويل بقصة الأوف شولدر باللون الفوشيا.
وأطلت زينة بفستان طويل باللون الأسود مزينا بالتطريزات من أعلى.
وظهرت الفنانة ياسمين صبري بفستان طويل باللون النبيتي من قماش المخمل.
وتألقت الفنانة أمينة خليل بفستان طويل باللون الفضي مزينا بالتطريزات بالكامل.
وظهرت الفنانة إيمي سمير غانم بفستان طويل باللون الأحمر الناري من قماش الحرير.
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