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جذابة ومحتشمة.. 25 صورة لأجمل إطلالات مهرجان البحر الأحمر

08:15 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    أروى جودة بإطلالة ساحرة
  • عرض 25 صورة
    إطلالة جورجينا في مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 25 صورة
    إطلالة منى زكي
  • عرض 25 صورة
    أروى جودة
  • عرض 25 صورة
    إطلالة أمينة خليل
  • عرض 25 صورة
    إطلالة يسرا اللوزي
  • عرض 25 صورة
    إطلالة مي عمر
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 25 صورة
    إيمي سمير غانم
  • عرض 25 صورة
    إيمي وحسن الرداد
  • عرض 25 صورة
    جورجينا بفستان شفاف
  • عرض 25 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 25 صورة
    جورجينا
  • عرض 25 صورة
    ريا أبي راشد
  • عرض 25 صورة
    صبا مبارك
  • عرض 25 صورة
    فستان إيمي سمير غانم
  • عرض 25 صورة
    جورجينا تخطف الأنظار على السجادة الحمراء
  • عرض 25 صورة
    فستان ياسمين صبري
  • عرض 25 صورة
    فستان يسرا اللوزي
  • عرض 25 صورة
    ليلى علوي
  • عرض 25 صورة
    هنا شيحة في مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 25 صورة
    هنادي مهنا بإطلالة أنيقة
  • عرض 25 صورة
    ياسمين صبري_
  • عرض 25 صورة
    فستان مي عمر
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كتبت- شيماء مرسي

اختارت بعض النجمات خلال حضورهن أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الظهور على الريد كاربت بتصميمات مميزة تتناسب معهن.

وتنوعت الإطلالات ما بين الفساتين الجذابة والجريئة وصيحة الظهر المكشوف وفتحة الساق.

وأيضا تنوعت الألوان أيضا ما بين اللون الأحمر الناري والأبيض والأسود والفوشيا.

وارتدت الفنانة أروى جودة فستان طويل بقصة الأوف شولدر باللون الفوشيا.

وأطلت زينة بفستان طويل باللون الأسود مزينا بالتطريزات من أعلى.

وظهرت الفنانة ياسمين صبري بفستان طويل باللون النبيتي من قماش المخمل.

وتألقت الفنانة أمينة خليل بفستان طويل باللون الفضي مزينا بالتطريزات بالكامل.

وظهرت الفنانة إيمي سمير غانم بفستان طويل باللون الأحمر الناري من قماش الحرير.

إطلالات جذابة ومحتشمة مهرجان البحر الأحمر السينمائي نجمات الفن بمهرجان البحر الأحمر زينة بفستان أسود ياسمين صبري بفستان نبيتي إيمي سمير غانم بفستان أحمر
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