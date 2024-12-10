جورجينا بفستان شفاف.. 24 إطلالة للنجمات على مدار أيام مهرجان البحر الأحمر
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كتبت- شيماء مرسي
خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء خلال حضورهن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة.
وحرصت نجمات الفن على الظهور بإطلالة مميزة وجذابة ومختلفة سرقت عدسات المصورين والكاميرات.
وتنوعت التصميمات ما بين الفساتين الطويلة والفساتين ذات القصات الجريئة.
حيث ارتدت الفنانة شيرين رضا فستان طويل باللون البيبي بلو واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.
وأطلت نادية الجندي بفستان طويل باللون الأخضر مزينا بالتطريزات بالكامل.
وظهرت الفنانة هنادي مهنا بفستان طويل باللون البينك واعتمدت مكياجا ناعما.
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