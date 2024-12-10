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جورجينا بفستان شفاف.. 24 إطلالة للنجمات على مدار أيام مهرجان البحر الأحمر

06:30 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    إطلالة جورجينا في مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 25 صورة
    جورجينا بفستان شفاف
  • عرض 25 صورة
    جورجينا تخطف الأنظار على السجادة الحمراء
  • عرض 25 صورة
    جورجينا
  • عرض 25 صورة
    شيرين رضا
  • عرض 25 صورة
    علا رشدي
  • عرض 25 صورة
    فستان شيرين رضا
  • عرض 25 صورة
    لبلبة
  • عرض 25 صورة
    منى زكي بفستان جريء وأنيق
  • عرض 25 صورة
    منى زكي بفستان جريء
  • عرض 25 صورة
    منى زكي
  • عرض 25 صورة
    إطلالة بشرى
  • عرض 25 صورة
    مي عمر
  • عرض 25 صورة
    ميلا الزهراني بفستان أنيق
  • عرض 25 صورة
    مي عمر وزوجها
  • عرض 25 صورة
    نادية الجندي
  • عرض 25 صورة
    نادين نجيم بفستان جريء
  • عرض 25 صورة
    نادين نجيم
  • عرض 25 صورة
    نبيلة عبيد
  • عرض 25 صورة
    هنا شيحة بفستان أنيق
  • عرض 25 صورة
    هنا شيحة في مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 25 صورة
    ميلا الزهراني تخطف الأنظار
  • عرض 25 صورة
    إطلالة شيرين رضا
  • عرض 25 صورة
    هنادي مهنا بإطلالة أنيقة
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كتبت- شيماء مرسي

خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء خلال حضورهن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة.

وحرصت نجمات الفن على الظهور بإطلالة مميزة وجذابة ومختلفة سرقت عدسات المصورين والكاميرات.

وتنوعت التصميمات ما بين الفساتين الطويلة والفساتين ذات القصات الجريئة.

حيث ارتدت الفنانة شيرين رضا فستان طويل باللون البيبي بلو واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

وأطلت نادية الجندي بفستان طويل باللون الأخضر مزينا بالتطريزات بالكامل.

وظهرت الفنانة هنادي مهنا بفستان طويل باللون البينك واعتمدت مكياجا ناعما.

جورجينا بفستان شفاف نجمات الفن بمهرجان البحر الأحمر مهرجان البحر الأحمر السينمائي شيرين رضا بفستان طويل نادية الجندي بفستان أخضر هنادي مهنا بفستان بينك
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