لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"ملاءة سرير".. ناقد موضة يعلق على إطلالة هذه الفنانة في مهرجان البحر الأحمر

06:04 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    هنا شيحة بفستان أنيق
  • عرض 7 صورة
    هنا شيحة في مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 7 صورة
    هنا شيحة
  • عرض 7 صورة
    وصف حنا فستان شيحة بأنه فستان أسود صلب
  • عرض 7 صورة
    ناقد موضة يعلق على إطلالة هنا شيحة
  • عرض 7 صورة
    هنا شيحة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- شيماء مرسي:

علق ناقد الموضة اللبناني إيلى حنا على إطلالة الفنانة هنا شيحة في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، خلال مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي إنستجرام.

وصف حنا فستان شيحة بأنه "فستان أسود صلب" تم إضاف إليه "ملاءة سرير الفندق" في اللحظة الأخيرة، محاولا تقليد إطلالة هوليوودية.

وأضاف أن الإطلالة النهائية كانت "كارثية ومضحكة إلى أقصى حد"، مشيرا إلى أن الشعر والمكياج والمجوهرات كانت ناجحة، ولكن الفستان الأسود مع القفازات كان سيبدو أفضل لو لم يتم إضافة هذا الجزء الأبيض.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء الخميس الماضي.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا إطلالة الفنانة هنا شيحة مهرجان البحر الأحمر السينمائي انستجرام إيلي حنا فستان هنا شيحة ملاءة سرير الفندق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جورجينا بفستان شفاف.. 24 إطلالة للنجمات على مدار أيام مهرجان البحر الأحمر

إعلان

إعلان

قبل البدء.. شركة بيراميدز تعلن وقف إنتاج إطارات السيارات: أمر خارج عن إرادتنا
المركزي: مد الإعفاء من رسوم التحويل عبر إنستا باي والإنترنت والموبايل البنكي 3 أشهر
الطقس الآن.. الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية شمالًا تمتد خفيفة إلى القاهرة