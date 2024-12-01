خبيرة موضة تكشف سر الإطلالات الجذابة وأفضل صيحات خريف 2024

كشفت خبيرة الموضة صفاء فؤاد، عن أبرز وأفضل صيحات الموضة، التي ستكون السمة الرئيسية لموسم الخريف في عام 2024.

وأكدت "فؤاد" في تصريحات لـ"مصراوي" أنّ ألوان الخريف هذا العام تحمل رسالة إيجابية تتجاوز الموضة، فهي تعكس الرغبة نحو مستقبل أكثر بهجة.

تأثير الألوان على نفسية الإنسان

وأوضحت أن المصممين استلهموا الألوان الزاهية للتعبير عن الرغبة في تجاوز التحديات التي تواجه البشر، مشيرة إلى أنّ الألوان النابضة بالحياة لها تأثير إيجابي على نفسية الإنسان، فهي ترفع المعنويات وتزيد من الثقة بالنفس.

وقالت إنّ التصاميم تتنوع لتناسب جميع الأذواق والأجسام، ويجمع هذا الموسم بين الألوان الزاهية والباستيل الناعمة، ما يتيح اختيار الإطلالة التي تعبر عن شخصية كل فرد.

وترى خبيرة الموضة أن اختيار المصممين لهذه الألوان ليس اعتباطيًا، بل يعبر عن الأمل والتفاؤل، مؤكدة أن هذه الألوان تحمل طاقة إيجابية تساهم في تحسين المزاج.

سر الإطلالات الجذابة

ونصحت صفاء فؤاد عاشقات الموضة بتجربة ألوان جديدة، وعدم التردد في مزج الألوان المختلفة للحصول على إطلالات جذابة.

واختتمت بتشجيع السيدات على الاحتفاء بالحياة من خلال الموضة، وأن يجعلن إطلالاتهن انعكاسًا لشخصياتهن وإيجابياتهن.