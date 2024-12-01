تحمل فوق رأسها سفينة.. 20 صورة للفائزة بـ"أفضل زي وطني" في ملكة جمال الكون

منى زكي بإطلالة راقية في هوليوود.. فستان بسيط سعره لا يتجاوز 16 ألف

كتب- أحمد الضبع:

أعلنت مسابقة ملكة جمال الكون عن فوز ملكة جمال الفيليبين، تشيلسي آن مانالو، بجائزة "أفضل زي وطني" خلال الحدث الجمالي الذي أُقيم قبل أسبوعين في المكسيك.

وحصدت تشيلسي حصدت لقب "ملكة جمال الكون - آسيا، رغم عدم تأهّلها إلى المرحلة النهائية، جاء ذلك بعد إعلان منظمة ملكة جمال الكون أسماء الفائزات في مسابقة الأزياء الوطنية، التي أُقيمت قبل يومين من ليلة التتويج، بناءً على تصويت الجمهور.

زي "هيرايا" يفوز بالإعجاب العالمي

وتميز زيّ تشيلسي "هيرايا"، الذي صمّمه ماني حلاسان، بإبراز التراث الفيليبيني، حيث جسّد تاريخ انتشار المسيحية والإسلام في البلاد.

وظهرت تشيلسي في الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، وهي ترتدي تاجًا على هيئة سفينة باللون الذهبي الذي يتناغم مع لون الفستان، وعليه شراع، تجسيدا حضارة بلادها.

وشمل التصميم صورة "السيدة السوداء" الملقبة بـ"سيدة أنتيبولو"، وهي رمز ديني مهم يُعد مصدر إلهام للعديد من الفيليبينيين، بما في ذلك تشيلسي التي تُعتبر أول ملكة جمال للكون من الفيليبين تنتمي لذوي البشرة السمراء ومن أصول أميركية.

المراكز الثلاثة الأولى في الأزياء الوطنية

إلى جانب تشيلسي، جاءت إميليا ديديس، ملكة جمال تشيلي، في المركز الثاني بزيّ مستوحى من عجلة الروليت، تكريمًا لبرنامج المنوعات الشهير "سابادو جيغانتي".

أما المركز الثالث، فكان من نصيب نجوين كاو كي دويين، ملكة جمال فيتنام، التي استوحت زيها من مظلة الفراشة الملكية الخاصة بسلالة نغوين في القرن العشرين.

View this post on Instagram A post shared by Miss Universe (@missuniverse)

اقرأ أيضا:

3 أبراج لن يحالفها الحظ في شهر ديسمبر.. هل برجك منهم؟

أغلى 6 أبقار في العالم.. إحداها وصل سعرها 240 مليون جنيه

تظهر فقط لدى النساء.. 5 أعراض تنذر بالإصابة بالسكري

عادة خطيرة في الليل تدمر الكبد- توقف عنها فورا

دار جنازات تقدم خدمة "مقهى التابوت" للزوار.. ما القصة؟