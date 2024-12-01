فستان ملكي.. 10 صور لـ درة تجذب الأنظار بإطلالة ساحرة في ملتقى الإبداع

منى زكي بإطلالة راقية في هوليوود.. فستان بسيط سعره لا يتجاوز 16 ألف

كتب- أحمد الضبع:

شاركت الفنانة التونسية درة في حفل ملتقى التميز والإبداع العربي، بإطلالة ساحرة خطفت الأنظار وأثارت إعجاب الحضور.

فستان درة

اختارت درة فستانًا أنيقًا من المخمل الأسود بتصميم راقٍ يبرز جمالها، من دار أزياء Balmain، تميز بقصة طويلة وانسيابية مع فتحة رقبة على شكل حرف V مزينة بتطريز فاخر من اللؤلؤ والكريستال الفضي، ما أضاف لمسة من الفخامة الكلاسيكية.

الفستان جاء مصممًا بخطافات لتثبيت الرقبة، وسحاب خلفي غير مرئي، مع شق خلفي وطبقة بطانة من الكريب لإطلالة متكاملة تجمع بين الأناقة والبساطة.

تفاصيل بسيطة ومكملة للأناقة

واختارت درة تسريحة شعر مشدودة للخلف لتبرز تفاصيل الفستان المميز، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم ركز على إبراز ملامحها الطبيعية، لتبدو بإطلالة متألقة دون أي مبالغة.

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