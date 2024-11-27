سلمى أبو ضيف جريئة وصبا مبارك ساحرة.. 25 صورة لإطلالات النجمات في مهرجان ضيافة

منى زكي بإطلالة راقية في هوليوود.. فستان بسيط سعره لا يتجاوز 16 ألف

كتبت- أسماء مرسي:

انطلقت مساء أمس فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان ضيافة، في دبي على مدار يومي 26 و27 نوفمبر.

وتألقت العديد من نجمات الفن بإطلالات أنيقة وجذابة في ثاني أيام المهرجان خطفت الأنظار، نستعرضها لكم في السطور التالية:

سلمى أبو ضيف

أطلت الفنانة سلمى أبو ضيف بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا بقصة الكب باللون الموف، ونسقت معه حزام عند منطقة الخصر بنفس اللون.

واعتمدت تسريحة شعر منسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا ناعما.

لطيفة

كما ظهرت المطربة لطيفة بفستان طويل مزينا بالتطريزات باللون "المينت جرين"، مع مكياجا جريئا، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

صبا مبارك

وتألقت الفنانة صبا مبارك بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق بقصة الكب، مزود بفتحة ساق جريئة من أحد الجانبين، واختارت الظهور بمكياج بدرجات وتسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

ديميت أوزدمير

وخطفت الممثلة التركية ديميت أوزدمير بفستان أنيق باللون بالأحمر الناري بصيحة "الأوف شولدر"، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين ومكياج بدرجات النيود.

سلاف معمار

ظهرت الفنانة السورية سلاف معمار بإطلالة ساحرة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأخضر بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

هاندا ارتشيل

تألقت الممثلة التركية هاندا ارتشيل بإطلالة جذابة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الموف الداكن، واختارت وضع مكياج بسيط يتناسب مع إطلالتها.