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جريئة.. 10 صور لـ سلمي أبو ضيف رفقة زوجها بإطلالة ساحرة في مهرجان ضيافة

07:08 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الفنانة سلمى أبو ضيف وزوجها
  • عرض 10 صورة
    الفنانة سلمى أبو ضيف وزوجها
  • عرض 10 صورة
    الفنانة سلمى أبو ضيف وزوجها
  • عرض 10 صورة
    الفنانة سلمى أبو ضيف وزوجها
  • عرض 10 صورة
    الفنانة سلمى أبو ضيف وزوجها
  • عرض 10 صورة
    الفنانة سلمى أبو ضيف وزوجها
  • عرض 10 صورة
    الفنانة سلمى أبو ضيف وزوجها
  • عرض 10 صورة
    الفنانة سلمى أبو ضيف وزوجها
  • عرض 10 صورة
    الفنانة سلمى أبو ضيف وزوجها
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كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة سلمى أبو ضيف رفقة زوجها على السجادة الحمراء في فعاليات مهرجان "ضيافة" في دبي، الذي انطلقت فعالياته مساء أمس، بإطلالة ساحرة.

ارتدت سلمى فستانا طويلا بقصة الكب باللون الموف، ونسقت معه حزام عند منطقة الخصر بنفس اللون.

واعتمدت تسريحة شعر منسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا ناعما.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من كوليه، وأسورة.

بينما ارتدى زوجها بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص أبيض.

سلمي أبو ضيف سلمي أبو ضيف رفقة زوجها مهرجان ضيافة في دبي
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