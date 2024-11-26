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منى زكي بإطلالة راقية في هوليوود.. فستان بسيط سعره لا يتجاوز 16 ألف جنيه

09:42 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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  • عرض 11 صورة
    سعر فستان منى زكي
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    فنانة أجنبية ظهرت بنفس فستان منى زكي
  • عرض 11 صورة
    تصميم فستان منى زكي
  • عرض 11 صورة
    نوع فستان منى زكي
  • عرض 11 صورة
    إطلالة جذابة لمنى زكي
  • عرض 11 صورة
    فستان ظهرت به منى زكي
  • عرض 11 صورة
    فستان راقي
  • عرض 11 صورة
    إطلالة منى زكي
  • عرض 11 صورة
    منى زكي
  • عرض 11 صورة
    إطلالة منى زكي
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كتبت- أميرة حلمي:

نشرت الصفحة الرسمية لمهرجان هوليوود العربي لسينما الشرق الأوسط على إنستجرام صورًا للفنانة منى زكي أثناء مشاركتها في فعاليات السجادة الحمراء.

ظهرت منى زكي بإطلالة أنيقة وملفتة للأنظار على السجادة الحمراء خلال عرض فيلمها “رحلة 404” في لوس أنجلوس.

ارتدت فستان من تصميم كارين ميلين، يجمع بين الأناقة والبساطة، بقماش كريب بلونين متناغمين "الأبيض والأسود".

الجزء العلوي من الفستان يأتي بقصة الكتف المكشوف “off shoulder” مع أزرار كلاسيكية، بينما أضفت الچيب السوداء المطوية بتصميم غير متماثل لمسة راقية.

أكملت الإطلالة بكلاتش بتصميم كلاسيكي باللون الأسود، وسوار ماسي بسيط.

سعر الفستان على موقع بيعه بلغ 324.35 دولار، ما يعادل حوالي 16 ألف جنيه.

اللافت أن خبيرة العقارات الأمريكية أورين ريدي ارتدت الفستان نفسه قبل أكثر من عام، مما يعكس شعبية التصميم.

منى زكي إطلالة منة زكي فستان منى زكي
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