إلهام شاهين ساحرة ورانيا ريفية.. 10 إطلالات لنجمات الفن بمهرجان الفيوم

كتب- أحمد الضبع:

تألقت نجمات الفن على السجادة الخضراء في حفل افتتاح مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة في دورته الأولى، الذي أقيم مساء أمس، وتستمر فعالياته حتى 30 نوفمبر الجاري.

إطلالة إلهام شاهين في مهرجان الفيوم السينمائي

اختارت النجمة إلهام شاهين فستانًا أسود من العلامة التجارية "Shalky" ويبلغ سعره 26 ألف جنيه، مزينًا بتطريزات يدوية ذهبية وحمراء وعنابي وبنفسجي عند منطقة الصدر.

إطلالة جذابة للفنانة رانيا فريد شوقي في مهرجان الفيوم

أمّا رانيا فريد شوقي، فقد ارتدت فستانًا فضفاضًا مزينًا بنقوش على شكل ورود، ونسقت مع الفستان مجوهرات ذهبية تضمنت أسوارًا وخاتمًا وقلادة، كما تركت شعرها منسدلاً على كتفيها، لتتألق بإطلالة ريفية تناغمت مع أجواء الطبيعة الساحرة في الفيوم.

داليا مصطفى تخطف الأنظار بالأحمر الناري في الفيوم

وكانت داليا مصطفى، من بين أبرز الحضور، حيث تألقت بفستان ماكس بصيحة الكب دون حملات باللون الأحمر الناري، ونسقت معه كلاتش باللون الفضي ومجوهرات ماسية.

حضر حفل الافتتاح عدد من نجوم الفن، منهم إلهام شاهين، رانيا فريد شوقي، حمزة العيلي، أحمد مجدي، والده المخرج مجدي أحمد علي، والمخرج عمر عبد العزيز، والمخرج خالد عبد الجليل.