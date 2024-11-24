مصمم الأزياء سوشا يكشف سر الفساتين الغريبة في الفاشون شو.. "مش لـ اللبس"

كتبت- أميرة حلمي:

تصوير- محمود بكار:

شهد مول العرب مساء أمس عرض أزياء استثنائياً لـ Fashion Design District حمل طابعًا دراميًا فريدًا ومبتكرًا.

قدم العرض مواهب عربية من جنسيات مختلفة، مثل السودان، وسوريا، والسعودية، تصاميم تبرز قدرتهم على المزج بين الفن والواقعية، تحت إشراف المصمم العالمي سوشا، الذي أضفى بصمته المميزة على العمل.

تفاصيل العرض

تميزت التصاميم المقدمة بالابتكار والجاذبية، واستخدام خامات متنوعة منها التفتا والتل والشيفون.

وضح سوشا لـ مصراوي، أن اختيار الخامات كان بعناية فائقة ليتماشى مع طبيعة كل تصميم، مع الحفاظ على فكرة الواقعية التي تربط الجمهور بالقطع المعروضة.

وتحدث سوشا عن أحد أبرز القطع المقدمة في الفاشون شو، وهو فستان strapless باللونين الأخضر والذهبي، الجزء الأسفل يُشبه الچيب مصنوع من التفتا.

والجزء العلوي من قماش مدهون بالغراء للحصول على ملمس خاص يضفي طابعًا صلبًا ودراميًا، وهذا الفستان من القطع التي لا يخلو منها أي عرض أزياء، تصميم بطابع غريب وغير عملي، ويصعب ارتداؤه في الحياة اليومية أو المناسبات، "مش لـ اللبس"، ومخصص لجذب انتباه الصحافة والإعلام، واستعراض إبداع المصمم وقدرته على تقديم أفكار جديدة ومبتكرة.

ووضح سوشا لـ مصراوي، أن إحدى أبرز القطع التي لفتت الأنظار في عرض الأزياء، هو فستان strapless يجمع بين اللونين الأخضر والذهبي. يتميز تصميمه بقسم سفلي يشبه التنورة مصنوع من قماش التفتا، بينما الجزء العلوي مُصمم من قماش مدهون بالغراء، مما يمنحه ملمسًا خاصًا يضفي عليه طابعًا صلبًا ودراميًا.



واستكمل، هذا الفستان يعد من القطع الأساسية في أي عرض أزياء، ويتميز بطابعه الغريب وغير العملي، ما يجعله غير مناسب للاستخدام اليومي أو المناسبات، "مش لـ اللبس" على حد قوله، ويهدف هذا التصميم إلى جذب اهتمام الصحافة والإعلام وإبراز إبداع المصمم في تقديم أفكار جديدة ومبتكرة.

الإكسسوارات والمكياج

لم تكن الإطلالات مكتملة دون الإكسسوارات اللافتة، التي أضافت لمسة جريئة وديناميكية إلى اللوك العام. تميزت التصاميم باستخدام مجوهرات ضخمة وهيد باندز.

أما المكياج فكان مائلًا لإبراز ملامح العارضين باستخدام ألوان داكنة ولمسات درامية.

أضاف سوشا رؤيته للتصاميم، وأكد على أهمية المزج بين العناصر الفنية والعملية، مما ساعد على تقديم عرض متكامل أثار إعجاب الحاضرين.