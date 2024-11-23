25 صورة.. أسوأ إطلالات النجمات في ختام القاهرة السينمائي

كتبت- أسماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر وإسلام فاروق

اختتمت الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي مساء أمس، وتألقت النجمات بإطلالات ساحرة خطفت أنظار المصورين وعدسات الكاميرات.



ولكن، بعض النجمات اختارن تصميم غير مناسب لشكل أجسادهن، أو لون لا يتناسب مع البشرة، أو حتى إكسسوارات مبالغ فيها.



في هذا الصدد، نستعرض لكم أسوأ إطلالات النجمات في ختام مهرجان القاهرة، وفق ما أوضحته مصممة واستشارية الأزياء زينب الشوربجي في تصريح لمصراوي.

رانيا يوسف

حيث وصفت استشارية الموضة فستانها بأنه "قديم" و"موضة مر عليها الزمن"، مشيرة إلى أن التطريز المبالغ فيه والقصة التقليدية لم تخدم إطلالتها.

هند عاكف

اعتبرت "زينب" أن فستان الفنانة هند عاكف "لا يوجد فيه فكرة" وأن الخامة والقصة والأكمام والورود المطرزة كلها عناصر قديمة وغير مناسبة.



كما انتقدت المكياج والشعر اللذين وصفتهما بـ"غير موفقين".



سهير جودة

كما انتقدت مصممة الأزياء فستان الإعلامية سهير جودة الأخضر النيون ووصفته بأنه "زحمة" بسبب الخامة والقصة وشكل الورود الموزعة على الفستان والأكمام المنتفخة.