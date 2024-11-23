10 صور لـ أجرأ إطلالة في ختام مهرجان القاهرة- كارثية

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- إسلام فاروق ومحمود عبد الناصر



خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء خلال ختام مهرجان القاهرة السينمائي ، إذ حرصن على الظهور بإطلالة مميزة.



كما شهدت إطلالات النجمات تنوعا كبيرا، حيث اختارت بعضهن الفساتين الكلاسيكية الأنيقة، بينما فضلت أخريات اعتماد إطلالات لامعة وجريئة.



وفي هذا السياق، أشارت مصممة الأزياء واستشارية الموضة زينب الشوربجي لـ "مصراوي" إلى أن الفنانة درة قد حصدت لقب "أجرأ إطلالة" في حفل الختام.



وأوضحت "زينب" أن الجرأة في الأزياء لا تتوقف عند العري فقط، بل تتجسد في قصات الفساتين غير التقليدية أو في اختيار ألوان زاهية أو أقمشة غير مألوفة تخطف الأنظار.



وتألقت درة بفستان أسود أنيق من توقيع المصممة سلمى عثمان، يتميز بقصته الكلاسيكية المزودة بكورسيه في منطقة البطن والصدر وتنورة A-line، مع لمسة عصرية تتمثل في التصميم المطرز بالكريستال.



كما تميزت إطلالة درة بجرأة، بسبب اختيارها لمكياج وشعر مختلفين أو بسبب حضورها القوي على السجادة الحمراء.



واختتم مساء أمس مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم.



وتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان.