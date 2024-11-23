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"شياكة وجاذيية".. أجمل 25 إطلالة للفنانات في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

06:32 م السبت 23 نوفمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    نسرين طافش في أحدث ظهور لها على الريد كاربت
  • عرض 25 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 25 صورة
    نسرين طافش في أحدث ظهور لها على الريد كاربت
  • عرض 25 صورة
    نسرين طافش في أحدث ظهور لها على الريد كاربت
  • عرض 25 صورة
    نسرين طافش في أحدث ظهور لها على الريد كاربت
  • عرض 25 صورة
    ليلى علوي
  • عرض 25 صورة
    ليلى علوي بإطلالة ساحرة
  • عرض 25 صورة
    إطلالة ليلى علوي
  • عرض 25 صورة
    ليلى علوي من حفل ختام القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    ليلى علوي على ريد كاربت حفل ختام القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    ساندي
  • عرض 25 صورة
    ساندي في ختام القاهرة
  • عرض 25 صورة
    ساندي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    الفنانة ساندي في أحدث ظهور
  • عرض 25 صورة
    ساندي بإطلالة مميزة في مهرجان القاهرة
  • عرض 25 صورة
    امينة خليل في ختام القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    باللون الاسود فستان امينة خليل
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل - حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    نجلاء بدر- حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    الفنانة ساندي في أحدث ظهور
  • عرض 25 صورة
    إلهام شاهين على السجادة الحمراء
  • عرض 25 صورة
    إلهام شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    إلهام شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    نجلاء بدر
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر وإسلام فاروق

تألقت العديد من النجمات خلال حضورهن ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالات مبهرة وساحرة.


هذا الإطار يستعرض "مصراوي" خلال هذا التقرير أجمل إطلالات النجمات التي لفتت الأنظار خلال ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

تألقت الفنانة نسرين طافش بإطلالة ساحرة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأحمر الناري ، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

بينما ظهرت الفنانة ليلى علوى بفستان أنيق باللون الأزرق مزود بفتحة ساق جريئة.

وأطلت المطربة ساندي بإطلالة ملكية مرتدية فستانا طويلا باللونين الأبيض والأسود منفوشا من أسفل.

وارتدت الفنانة أمينة خليل فستان أسود جذاب من خامة الساتان.

وظهرت الفنانة إلهام شاهين بفستان طويل باللون الذهبي، وبتسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

وأطلت الفنانة نجلاء بدر بفستان باللون الأحمر الناري، واختارت وضع مكياج بدرجات النيود واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

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إطلالة النجمات في مهرجان القاهرة فساتين النجمات في مهرجان القاهرة مهرجان القاهرة السينمائي
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