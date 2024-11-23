"شياكة وجاذيية".. أجمل 25 إطلالة للفنانات في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر وإسلام فاروق

تألقت العديد من النجمات خلال حضورهن ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالات مبهرة وساحرة.



هذا الإطار يستعرض "مصراوي" خلال هذا التقرير أجمل إطلالات النجمات التي لفتت الأنظار خلال ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

تألقت الفنانة نسرين طافش بإطلالة ساحرة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأحمر الناري ، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

بينما ظهرت الفنانة ليلى علوى بفستان أنيق باللون الأزرق مزود بفتحة ساق جريئة.

وأطلت المطربة ساندي بإطلالة ملكية مرتدية فستانا طويلا باللونين الأبيض والأسود منفوشا من أسفل.

وارتدت الفنانة أمينة خليل فستان أسود جذاب من خامة الساتان.

وظهرت الفنانة إلهام شاهين بفستان طويل باللون الذهبي، وبتسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

وأطلت الفنانة نجلاء بدر بفستان باللون الأحمر الناري، واختارت وضع مكياج بدرجات النيود واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

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